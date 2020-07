Complete Lockdown in West Bengal: देश में कोरोना वायरस का प्रसार अपने चरम पर है. सभी राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है. राज्य सरकारों को कोरोना से निपटने का इस समय सिर्फ लॉकडाउन ही एक जरिया समझ में आ रहा है. कोविड 19 ने पश्चिम बंगाल को भी अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है और दिन पर दिन कोरोना की यह पकड़ मजबूत होती जा रही है. अब ममता सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. Also Read - Lockdown in West Bengal: पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई से फिर लागू होगा सख्त लॉकडाउन, केवल ग्रीन जोन में मिलेगी छूट

पश्चिम बंगाल में यह लॉकडाउन अब सप्ताह में दो दिन लगाया जाएगा. दूसरे राज्यों से यह दो दिन लगने वाला लॉकडाउन एक मामले में अलग होगा. ज्यादातर राज्यों में इस समय सप्ताह के दो दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है लेकिन पश्चिम बंगाल में सप्ताह के गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन रहेगा. लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और नजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे. Also Read - Covid-19 in West Bengal: कोरोना ने 6 और लोगों की ली जान, मरने वालों की संख्या 217 हुई, 4 हजार से ज्यादा संक्रमित

इसके अलावा हर जिले में समारोह, परिवहन और बाजारों पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. सप्ताह के इन दो दिनों में व्यापारिक गतिविधिया भीं पूरी तरह से बंद रहेंगी. Also Read - पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी, कोरोना के नए आंकड़े जारी होते ही भाजपा ने ममता से मांगा इस्तीफा

बता दें कि हाल ही पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कंटेनमेंट जोन की सूची में परिवर्तन करते हुए राज्य के 63 और इलको को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है. इस नई लिस्ट के बाद राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 739 हो गई है.

पश्चिम बंगाल इन दिनो उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. रविवार को राज्य में 2,278 नए मामले आए जिसके बाद अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 42 हजार को पार कर गई है.