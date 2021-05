Complete lockdown in India: देश में कोरोना वायरस महामारी से भयावह होते हालात पर नियंत्रण पाने के लिए देश में कई राज्य सरकारों ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. लिस्ट में सबसे पहला नाम गोवा का है. आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि गोवा में 9 मई से 23 मई तक राज्य स्तरीय कर्फ्यू (Goa Impose Total Curfew) लगाया जाएगा. उन्होंने कोविड-19 (Coronavirus) चेन को तोड़ने के लिए लोगों से अधिक से अधिक घर के अंदर रहने का आग्रह किया है. Also Read - Lockdown Latest Update: फुल लॉकडाउन ही अब विकल्प है? कई राज्यों ने लगाई सख्त पाबंदी, फिर भी बढ़ रहा कोरोना...

कर्फ्यू में किराने की दुकानों सहित आवश्यक वस्तुओं (Essential Services) की बिक्री करने वाले स्टोर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहने दिए जाएंगे. कर्फ्यू की अवधि के दौरान मेडिकल स्टोर भी कार्यात्मक होंगे और रसोई को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी. सीएम सावंत ने कहा, ‘संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा आज एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा.’ लॉकडाउन के बीच अंतर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा दोनों (लॉकडाउन और कर्फ्यू) (Complete Lockdown in Goa) का मतलब एक ही है. Also Read - Complete Lockdown In India! थम नहीं रहा कोरोना का कहर, क्या संपूर्ण लॉकडाउन है विकल्प? सरकार ने भी दिये संकेत- क्या कहते हैं आंकड़े

सावंत ने कहा, अगर कोई कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देता है, तो पुलिस दंडात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी. किसी को भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए. सावंत ने कहा कि राज्य प्रशासन कर्फ्यू की अवधि के दौरान भी शादियों की अनुमति नहीं देगी. शादियों को सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहा जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार तीसरी कोविड लहर से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है. Also Read - बंगाल हिंसा: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे ऐलान, CM ममता बोलीं- ECI की कानून व्यवस्था में 16 लोग मारे गए

कर्नाटक में भी कंप्लीट लॉकडाउन (Lockdown In Karnataka For 2 Weeks)

गोवा के अलावा आज कर्नाटक में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (CM BS Yediyurappa) ने इस संबंध में अहम जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 10 मई से लेकर 24 मई तक कर्नाटक में पूर्ण लॉकडाउन (Full Lockdown In Karnataka) रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी छूट नहीं होगी. लोगों के घर से बाहर निकलने पर मनाही होगी.

राजस्थान में भी पूर्ण लॉकडाउन (Rajasthan Announces Strict Lockdown)

एक दिन पहले गुरुवार को राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की जा चुकी है. प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इस संबंध में घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य में 14 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन (Rajasthan Announces 14 days Lockdown) लगाया जाएगा. राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इसके तहत बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे. हालांकि जरूरी सेवाओं की आवाजाही की छूट होगी. इससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र से राष्ट्रीय लॉकडाउन की मांग की गई थी.

केरल में लॉकडाउन (Kerala Announced lockdown from 8 May to 16 May)

केरल में 8 मई से 16 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का एलान किया गया है. यह घोषणा केरल के सीएम पिनाराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) ने की. सीएम विजयन ने केरल (Kerala Lockdown) की स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि कोविड की वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे.

पश्चिम बंगाल में पाबंदियां (West Bengal Government announces fresh COVID-19 curbs)

तीसरी बार बंगाल की सीएम बनते हुए ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने राज्य में लॉकाडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है. उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए लोकल ट्रेनों की आवाजाही को रोकने का निर्णय लिया गया है. दुकानें भी कुछ घंटे के लिए ही खुलेंगी. राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे. प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है. इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे. इसके अलावा कुछ अन्य तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके अलावा यूपी-बिहार (UP-Bihar Lockdown) सहित के कई अन्य राज्यों में पाबंदी लगाई हैं.