Complete Lockdown In India Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए हर ओर से संपूर्ण लॉकडाउन की आवाज उठ रही है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की. उन्होंने कहा कि संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) ही एकमात्र तरीका है.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'सरकार समझ नहीं रही है. कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय अब संपूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) ही है. इस दौरान, समाज के कमजोर तबकों के लिए न्याय (NYAY) की सुरक्षा दी जाए. सरकार की निष्क्रियता कई मासूम लोगों की जान जा रही है.'

GOI doesn't get it.

The only way to stop the spread of Corona now is a full lockdown- with the protection of NYAY for the vulnerable sections.

GOI’s inaction is killing many innocent people.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2021