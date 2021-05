Lockdown in India: पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा भले ही लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा न की गई है लेकिन कई राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया है. दरअसल कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (nationwide lockdown in India) लगाए जाने की मांग के बीच भारत के बड़े हिस्से में इस तरह की पाबंदियां (lockdown like restrictions in States) अलग-अलग समय अवधि के लिए जारी हैं. Also Read - अब जानवरों में पहुंचा कोरोना वायरस, आठ एशियाई शेर संक्रमित पाए गए

हालांकि किसी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) है तो किसी राज्य में लॉकडउन जैसी पाबंदियां (Lockdown restrictions) लगाई गई हैं. किसी किसी जगह पर कोरोना कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां भी लगाई गई हैं. यहां हम आपको उन राज्यों के बारे में बता रहे हैं जहां लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के कारण जारी पाबंदियों का ब्यौरा —

दिल्ली (Delhi Lockdown Update) : राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और यह दस मई तक जारी रहेगा. Also Read - कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए 37 करोड़ रुपये दान देगी सैमसंग

बिहार (Bihar Lockdown Update) : चार मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया.

उत्तर प्रदेश (UP Lockdown Update) : सप्ताहांत लॉकडाउन दो और दिनों के लिए बढ़ाकर बृहस्पतिवार तक किया गया है.

हरियाणा (Haryana Lockdown Update) : यहां तीन मई से सात दिनों के लिए लॉकडाउन है. इससे पहले नौ जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया गया था.

ओडिशा (Odisha Lockdown Update) : पूरे राज्य में पांच मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है.

राजस्थान (Rajasthan Lockdown Update) : 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं.

कर्नाटक (Karnataka Lockdown Update) : 27 अप्रैल की रात से 12 मई तक लॉकडाउन लगा है.

झारखंड (Jharkhand Lockdown Update) : 22 अप्रैल से छह मई तक लॉकडाउन है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Lockdown Update) : यहां जिलाधिकारियों को लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाने की अनुमति है, जो पांच मई को समाप्त हो रहा है.

पंजाब (Punjab Lockdown Update) : यहां सप्ताहांत लॉकडाउन जैसे उपायों के अलावा व्यापक पाबंदियां हैं और 15 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh Lockdown Update) : यहां सात मई तक ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ लागू है जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति है.

गुजरात (Gujarat Lockdown Update) : 29 शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी है. इसके अलावा आवाजाही एवं सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने से मनाही है.

महाराष्ट्र (Maharashtra Lockdown Update) : इसने पांच अप्रैल को निषेधाज्ञा के साथ कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई थीं. पाबंदियां बाद में 15 मई तक बढ़ा दी गईं.

गोवा (Goa Lockdown Update) : चार दिवसीय लॉकडाउन सोमवार को समाप्त हो गया. लेकिन कलानगुटे और उत्तर गोवा के कैंडोलिम जैसे पर्यटक स्थलों पर लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण पाबंदियां दस मई तक जारी रहेंगी जिस दौरान विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जबकि राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा.

तमिलनाडु (Tamil Nadu Lockdown Update) : राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई हैं.

केरल (Kerala Lockdown Update) : यहां चार मई से नौ मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं.

पुडुचेरी (Puducherry Lockdown Update) : यहां दस मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है.

तेलंगाना (Telangana Lockdown Update) : आठ मई तक रात्रि कर्फ्यू जारी है.

आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh Lockdown Update) : छह मई से दो हफ्ते के लिए दोपहर 12 बजे से सुबह छह बजे तक आंशिक कर्फ्यू की घोषणा. राज्य में पहले रात्रि कर्फ्यू लगा था.

पश्चिम बंगाल (West Bengal Lockdown Update) : पिछले हफ्ते हर तरह की सभाओं पर प्रतिबंध सहित व्यापक पाबंदियां लगाई गईं.

असम (Assam Lockdown Update) : रात्रि कर्फ्यू को रात आठ बजे से सुबह छह बजे किया गया जिसमें बुधवार से सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. रात्रि कर्फ्यू 27 अप्रैल से सात मई तक.

नगालैंड (Nagaland Lockdown Update) : 30 अप्रैल से 14 मई तक कड़े नियमों के साथ आंशिक लॉकडाउन लगाया गया.

मिजोरम (Mizoram Lockdown Update) : आइजोल एवं अन्य जिला मुख्यालयों में तीन मई से आठ दिनों का लॉकडाउन.

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir Lockdown Update) : प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू जिलों में छह मई तक लॉकडाउन बढ़ाया. सभी 20 जिलों के निगम/शहरी स्थानीय निकाय सीमा में रात्रि कर्फ्यू जारी.

उत्तराखंड (Uttarakhand Lockdown Update) : राज्य ने कई पाबंदियां और रात्रि कर्फ्यू लगाया है.

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Lockdown Update) : 12 में से चार जिलों में रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहांत बंदी.