Complete Lockdown in Karnataka कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown in Karnataka) की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 10 मई से लेकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown in Karnataka) रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. कर्नाटक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना गया है.

कर्नाटक के सीएम ने लॉकडाउन (Karnataka Lockdown) की घोषणा करते हुए कहा, "राज्य में COVID19 मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू सफल नहीं रहा. इसलिए 10 मई को सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा. इस दौरान सभी होटल, पब और बार बंद रहेंगे. भोजनालय, मांस की दुकानें और सब्जी की दुकानें सुबह 6-10 बजे से संचालित हो सकती हैं."

मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन में 10 बजे के बाद एक भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मैंने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा, "हमने मृतकों और कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है." उन्होंने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे कहीं न जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह लॉकडाउन का एक अस्थायी निर्णय है, मैं प्रवासी मजदूरों से नहीं जाने का अनुरोध करता हूं."

उन्होंने कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ने के मद्देनजर शुक्रवार शाम को अहम बैठक में ये फैसला किया.