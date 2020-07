Complete Lockdown in Manipur: मणिपुर में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है. उत्तर पूर्व के इस राज्य में 14 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन होगा. ये लॉकडाउन गुरुवार दोपहर 2 बजे से लागू होगा. इसके बाद तक 14 दिनों तक चलेगा. मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस (Corona Virus in Manipur) की स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है. Also Read - Weather Alert: देश के कई राज्‍यों में छाए बादल, कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी

देश के दूसरे हिस्सों की तरह मणिपुर में भी कोरोना वायरस का कहर है. कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं. अब सरकार एक बार फिर लॉकडाउन की ओर लौटी है. इसलिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है.

इस दौरान अस्पताल, मेडिकल स्टोर खुलेंगे. इसके साथ ही अन्य ज़रूरी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा. इसके अलावा हर तरह के बाज़ार और दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगे. सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे. देश के कई राज्यों ने 2 से लेकर 14 दिनों तक के लॉकडाउन का फैसला किया है. कई जगहों पर सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन हो रहा है.

मणिपुर में कोरोना वायरस के दो हज़ार से अधिक मामले हैं. इनमें से 1400 लोग ठीक हो चुके हैं. कई जिले ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट 100 प्रतिशत है. जबकि राज्य में अब तक कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. इसके बाद भी कोरोना की चैन को पहले ही पूरी तरह से तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है.