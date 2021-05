Complete Lockdown In Tamil Nadu: पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, रोज अब 4 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं तो वहीं मौत की संख्या में भी इजाफा जारी है. एक तरफ देश की जनता कोरोना की अभी दूसरी लहर का ही सामना कर रही है कि वैज्ञानिकों ने इस वायरस के तीसरी लहर आने की भी चेतावनी दे दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से दो हफ्तों के लिए पूरे राज्य में फुल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है. Also Read - Complete Lockdown In Tamil Nadu: रामदास ने कहा-कोरोना को रोकने के लिए तमिलनाडु में अब सख्त लॉकडाउन है जरूरी

राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक पूरे तमिलनाडु में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू होगा और लॉकडाउन दो हफ्तों तक जारी रहेगा. इ दौरान पूरी सख्ती जारी रहेगी. बता दें कि तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और इस बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. Also Read - Full Lockdown In Kerala: केरल में 8 से 16 मई तक फुल लॉकडाउन का ऐलान, सीएम ने कही ये बड़ी बात

पहले से लगाई गईं थीं कड़ी पाबंदियां…

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कुछ दिन पहले से ही पूरे राज्य में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं. हालांकि लागू पाबंदियों के बीच राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया था. हालांकि, ये दुकानें 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी. संपूर्ण लॉकडाउन के कारण रविवार को दुकानें बंद रहेंगी. राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई थीं जो अब 10 मई से दो हफ्ते के लिए जारी रहेंगी.

राज्य में पहले से ही सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य समान स्थान अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए थे और इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालय केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी गई थी, जबकि मेट्रो रेल, निजी बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक कम की गई थी.