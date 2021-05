Complete Lockdown in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने रविवार से राज्य भर में एक सप्ताह का COVID-19 कर्फ्यू (Uttarakhand Lockdown) लगाने का फैसला किया है. राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 11 मई को सुबह 6 बजे से 18 मई को सुबह 6 बजे के बीच कर्फ्यू (Complete Lockdown in Uttarakhand) लागू रहेगा. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेशवासियों के हित में आगामी मंगलवार से 18 मई की सुबह छह बजे तक संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू (Lockdown in Uttarakhand) लगाने का निर्णय लिया गया है. Also Read - Haryana Lockdown Update: हरियाणा में एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, जारी रहेंगी सख्त पाबंदियां: दिशानिर्देश जारी करेगी सरकार

उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह सात से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी. पूर्व में ये दुकानें अपराह्न 12 बजे तक खुल रही थीं. राशन की दुकानें इस दौरान केवल 13 मई को ही खोली जाएंगी. उनियाल ने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुलेंगे और उनमें भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाया जायेगा. Also Read - Covid-19 In Delhi Updates: कोरोना के कहर में कमी दिखी, 13000 नए केस, आप बोली- ऑक्‍सीजन कम म‍िली

मंत्री ने बताया कि कोविड कर्फ्यू की स्थिति में लोग फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं लेकिन ऐसा संभव न होने की स्थिति में उसमें केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही होगी. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अंत्येष्टि में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. Also Read - Coronavirus: PM मोदी ने कोविड-19 स्थिति पर इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात

इस दौरान, राज्य के अंदर आवागमन में बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, प्रमाण दिखाने पर लोग टीकाकरण के लिए जा सकेंगे. राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. शराब की दुकानें और बार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. लेकिन बैंक तथा गैस एजेंसी को छूट दी गयी है.

प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5890 नए मरीज मिलने के साथ ही 180 मरीजों की महामारी से मृत्यु हो गयी जो एक दिन में अब तक हुई सर्वाधिक मौतें हैं. इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक 151 कोरोना संक्रमितों ने बृहस्पतिवार छह मई को दम तोड़ा था.

इन मौतों में से सर्वाधिक 86 अकेले देहरादून जिले में हुई हैं. इनको मिलाकर अब तक प्रदेश में 3728 मरीज कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं. यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 74115 हैं जबकि 161634 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं.

(इनपुट भाषा)