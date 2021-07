Complete Lockdown to be imposed in Kerala: केरल में COVID-19 के लगातार बढ़ते मामलों के चलते अब राज्‍य में दो 31 जुलाई से 1 अगस्‍त तक पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) लगाया जाएगा. हालांकि, यह लॉक डाउन दो दिन का होगा. वहीं, केंद्र सरकार 6 सदस्‍यीय एक टीम भेज रहा है. केरल सरकार ने यह घोषणा आज गुरुवार को की है. केरल सरकार ने अपने एक बयान में कहा, राज्य में बढ़ते COVID19 मामलों के चलते केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा.Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में 43,509 लोग हुए संक्रमित, केरल बना कोरोना का गढ़

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम केरल भेज रही है. चूंकि केरल में अभी भी बड़ी संख्या में COVID मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के चल रहे प्रयासों में मदद करेगी. Also Read - Corona New Guidelines: कोरोना गाइडलाइंस 31 अगस्त तक बढ़ीं, गृह मंत्रालय का निर्देश- जारी रखें सख्ती

Govt is sending a 6-member team to Kerala headed by Director, National Centre for Disease Control. As a large number of COVID cases are still being reported in Kerala, the team will aid the state’s ongoing efforts in COVID management:Union Health Min Mansukh Mandaviya

