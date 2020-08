Pranab Mukherjee Health Updates: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक है और वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं. अस्पताल की तरफ से यह जानकारी दी गई है. अस्पताल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, ‘प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) की हालत में शुक्रवार को भी कोई सुधार नहीं आया और वह अब भी जीवनरक्षक प्रणाली (Life Support System) पर हैं. उनकी हालत अभी स्थिर है.’ Also Read - पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर हो रहा है इलाज का असर, हालत स्थिर: बेटा अभिजीत मुखर्जी

The condition of former President Pranab Mukherjee remains unchanged this morning. He is under intensive care and continues to be on ventilatory support. His vital parameters are presently stable: Army Research & Referral (R&R) Hospital, Delhi pic.twitter.com/5WTY1Gtzg8 Also Read - प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा- भगवान उनके लिए सबकुछ अच्छा करेगा

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (84) को 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी. इससे पहले कोविड-19 (Covid-19) जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी. प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे.

Update : My father is & has always been a fighter ! He is slowly responding to medical interventions & all his vital parameters are stable .

I urge upon every well wisher to pray for my father's speedy recovery ! We need them 🙏 https://t.co/7FdYxcUwXR

— Abhijit Mukherjee (@ABHIJIT_LS) August 13, 2020