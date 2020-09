Train Tickets For Bihar: देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेल 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चला रही है. रेलवे पहले से ही 230 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है, जिसमें यात्रा करने के लिए यात्रियों को कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है. रेलवे ने अब जिन 80 ट्रेनों की लिस्ट जारी की है, उनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, बेंगलुरु समेत कई राज्यों में जाने वाली ट्रेनें हैं. अगर आपको बिहार जाना है या वहां से आना है और आपको कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही है तो हम आपको अगले 5 दिनों किन ट्रेनों में कंफर्म टिकट है इसकी जानकारी दे रहे हैं. इसके बाद आप आसानी से इन ट्रेनों में टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं. Also Read - Delhi to Bihar-UP Special Train: दिल्ली, यूपी और बिहार के यात्रियों को राहत, रेलवे ने इन शहरों के लिए शुरू की स्पेशल ट्रेन

दिल्ली से पटना जाने के लिए आप श्रमजीवी एक्सप्रेस (02392) में टिकट बुक कर सकते हैं. इस ट्रेन में 17, 19 और 20 सितंबर को 3A श्रेणी में RAC उपलब्ध है. वहीं, 21 और 22 सितंबर को आपको कंफर्म टिकट मिलेगा. स्लीपर क्लास (SL) की बात करें तो 19, 21 और 22 सितंबर को इस श्रेणी में RAC में टिकट उपलब्ध है. इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग (2S) की भी व्यवस्था है और इनमें 17 से 22 तक हर दिन सीट उपलब्ध है. यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिन में 1 बजकर 10 मिटन पर खुलेगी और सुबह 7 बजकर 05 मिनट पर पटना पहुंच जाएगी. Also Read - IRCTC NEET Special Train: परीक्षार्थियों को रेलवे का तोहफा, 21 लोगों के लिए चलाई गई 5 स्पेशल ट्रेन

इसके अलावा विक्रमशिला एक्सप्रेस (02368) में भी आप टिकट बुक कर सकते हैं. इस ट्रेन में 17,18, 21 और 22 सितंबर को 3A श्रेणी में टिकट उपलब्ध है. स्लीपर क्लास की बात करें तो 21 और 22 सितंबर को इस श्रेणी में आपको कंफर्म टिकट मिल रहा है. इस ट्रेन में भी सेकंड सीटिंग की व्यवस्था है और इनमें 17 से 22 तक सिर्फ 19 तारीख को छोड़कर हर दिन सीट उपलब्ध है. यह ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से दिन में 2 बजकर 40 मिटन पर खुलेगी और सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर पटना पहुंच जाएगी. Also Read - Indian Railways: नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट, न हो परेशान, नई 80 स्पेशल ट्रेन में अभी भी खाली हैं इतनी सीट, देखें पूरी लिस्ट

इसके अलावा NDLS-DBRG स्पेशल ट्रेन (02424) में भी 17 सितंबर से 22 सितंबर तक 3A श्रेणी में सीट उपलब्ध हैं. हालांकि इस ट्रेन में आपको डायनामिक फेयर देना होगा. ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजकर 10 मिनट पर खुलेगी और सुबह 4 बजे पाटलिपुत्र (पटना) स्टेशन पहुंच जाएगी.

संपूर्ण क्रांति (02394) में भी आप टिकट बुक कर सकते हैं. इस ट्रेन में 17,18 को 3A श्रेणी में RAC टिकट उपलब्ध है वहीं, 21 और 22 सितंबर को आपको कंफर्म टिकट मिलेगा. संपूर्ण क्रांति ट्रेन के स्लीपर क्लास में आपको 21 और 22 सितंबर को RAC टिकट मिलेगा. वहीं, सेकंड सीटिंग की बात की जाए तो इस ट्रेन में 17 से 22 हर दिन टिकट उपल्बध है. यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम 5 बजकर 25 मिनट में खुलेगी और पटना सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर पहुंच जाएगी. टट

वहीं पटना से दिल्ली आने के लिए AGTL-NDLS स्पेशल ट्रेन (02501) में आपको 3A श्रेणी में इस महीने सिर्फ 29 तारीख को टिकट मिल पाएगा. यह ट्रेन सिर्फ मंगलवार को चलती. ट्रेन पाटलीपुत्र स्टेशन से रात 11 बजे चलेगी और दिन में 11 बजकर 40 मिनट पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. बता दें कि सभी ट्रेनों में सीटों की उपलब्धा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सुबह 9:30 बजे (15 सितंबर) के हिसाब से बताई गई है.