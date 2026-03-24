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Confirm Train Ticket Cancellation Rule Changed No Refund After This Time Indian Railways New Rule

कंफर्म टिकट कैंसिलेशन का बदल गया रूल, अब इतने घंटे पहले तक नहीं मिलेगा कोई रिफंड- जानिये रेलवे का क्या है नया नियम

Ticket Cancellation New Rule: अगर आपने कंफर्म टिकट ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल किया तो आपको अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा. इसके अलावा रेलवे ने आखिरी समय में बोर्डिंग बदलने की सुविधा दी है.

Railway Ticket Cancellation New Rule: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार (24 मार्च) को रेल यात्रियों से जुड़े कई बड़े सुधारों का ऐलान किया. रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ऑपरेशंस, टिकटिंग में पारदर्शिता और माल ढुलाई को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू करने की तैयारी कर रहा है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने और यात्री सेवाओं को बेहतर करने की एक बड़ी योजना के तहत जल्द ही पांच मुख्य सुधार पेश किए जाएंगे.

कितने घंटे पहले किये गये टिकट कैंसिल पर रिफंड नहीं?

रेलने की तरफ से जारी किये गये बड़े बदलाव का संबंध टिकट कैंसिलेशन से है. ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल किए गए कंफर्म टिकटों पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा. इसका उद्देश्य आखिरी समय में होने वाले कैंसिलेशन को रोकना और अन्य यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता को बेहतर बनाना है. भारतीय रेलवे की संशोधित कैंसिलेशन पॉलिसी अब इस आधार पर रिफंड तय करती है कि कोई यात्री अपना कंफर्म टिकट कितना पहले कैंसिल करता है.

टिकट कैंसिल करने पर कब कितने कटेंगे पैसे?

ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से ज्यादा समय पहले किए गए कैंसलेशन पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलता है. इसमें प्रति यात्री केवल एक तय कैंसिलेशन शुल्क काटा जाता है. जब कैंसलेशन 72 से 24 घंटे के बीच होता है तो 25% की कटौती की जाती है. वहीं, ट्रेन के रवाना होने से 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल किए गए टिकटों पर यात्रियों को ‘लेट-कैंसलेशन स्लैब’ के तहत किराए में 50% की कटौती का सामना करना पड़ता है. हालांकि, ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करना ‘क्लोज्ड-रिफंड विंडो’ के अंतर्गत आता है. इसका मतलब है कि कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. इसमें ठीक ट्रेन के रवाना होने के समय किए गए कैंसलेशन भी शामिल हैं.

क्लास अपग्रेड और बोर्डिंग बदलने की बढ़ी सुविधा

रेल मंत्री ने यात्रियों के लिए ज्यादा लचीलेपन की भी बात कही. यात्रियों को अब ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा श्रेणी (क्लास) को अपग्रेड करने और बोर्डिंग पॉइंट बदलने की अनुमति होगी. पहले, इस तरह के बदलाव केवल रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने से पहले ही किए जा सकते थे.

माल ढुलाई के क्षेत्र में, रेलवे नमक और ऑटोमोबाइल के परिवहन को बेहतर बनाने के लिए नए सिंगल-डेक और डबल-डेक वैगन पेश कर रहा है. सरकार रेलवे निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. ये सुधार रेलवे सेवाओं को ज़्यादा कुशल, पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बनाने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं.

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