'बंगाल में वादे नहीं, पार्टियां तोड़ रही भाजपा...', कांग्रेस प्रवक्ता अलोक शर्मा का तीखा हमला, BJP-TMC में बहस

अंजना ओम कश्यप के शो 'हल्ला बोल' में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जोरदार बहस देखने को मिली. कांग्रेस प्रवक्ता अलोक शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि बीजेपी और टीएमसी नेताओं ने अपने-अपने पक्ष को मजबूती से रखा.

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पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर इस वक्त चर्चा गर्म है. एक टीबी डिबेट में कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा. बहस का केंद्र बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, दल-बदल और चुनावी वादों को लेकर उठ रहे सवाल रहे. कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अलोक शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए.

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अलोक शर्मा ने कहा कि बंगाल में चुनावी सफलता मिलने के बाद बीजेपी जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान देने की बजाय दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है.

‘राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश’

अलोक शर्मा ने बहस के दौरान कहा कि जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया था, उन पर काम करने के बजाय राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिशें ज्यादा दिखाई दे रही हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की रणनीति के तहत नेताओं को तोड़ने और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

वहीं, बीजेपी की तरफ से मौजूद प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा रही है और जो नेता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत किया जाता है. पूनावाला ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अपनी राजनीतिक कमजोरियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाता है.

बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित ने भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता राज्य सरकार के साथ खड़ी है और बीजेपी लगातार राजनीतिक लाभ लेने के लिए माहौल बनाने की कोशिश करती रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को लेकर टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड मजबूत रहा है.

कार्यक्रम में शामिल पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी बंगाल की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को केवल दल-बदल के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार, जनता के मुद्दे, विकास और शासन व्यवस्था को भी बहस का प्रमुख विषय बनाया जाना चाहिए.