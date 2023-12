Election Result से पहले Congress ने 4 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए, इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने उन चार राज्यों में अपने विधायक दल की बैठकों के समन्वय के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जहां रविवार को विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे. आज शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राजस्थान में पार्टी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मधुसूदन मिस्त्री, मुकुल वासनिक और शकील अहमद खान को कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

इसमें कहा गया, कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी विधायक दल की बैठकों के समन्वय के लिए तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किये हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना में, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, दीपा दास मुंशी, अजय कुमार, के. मुरलीधरन और के. जे. जॉर्ज को पर्यवेक्षक नियुक्त किया.

Congress President Mallikarjun Kharge appoints AICC observers to coordinate the meetings of the Congress Legislature Party in Rajasthan, Telangana, Madhya Pradesh and Chhattisgarh pic.twitter.com/gKLwphObro

