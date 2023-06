जैक डोर्सी के दावे पर कांग्रेस बोली- मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की हो रही हत्या, राकेश टिकैट का भी सामने आया ये बयान। Video

ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व CEO जैक डोर्सी ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कई ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए दबाव डाला था. हालांकि डोर्सी के बयान को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झूठ करार दिया है. जैक डोर्सी के बयान के बाद विपक्षी दल सरकार को घेरना शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी (लोकतंत्र की जननी) में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. किसान जब एक साल से अधिक समय से सर्दी, गर्मी और बारिश को झेलते हुए दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे थे, तब उन्हें ‘मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी’ कहा जा रहा था. ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कहा जा रहा था कि अगर वे किसानों को दिखाते हैं, उन्हें भारत में बंद कर दिया जाएगा और छापे मारे जाएंगे.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर जैसे प्लेटफार्म को ये बोला जा रहा था कि अगर किसानों को दिखाया तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंद कर दिया जाएगा. अपने घमंड में चूर इस देश का तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक की 700 किसानों की मौत हो गई. मई 2021 की ये बात है जब किसान आंदोलन चल रहा था और बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने एक मनगढ़ंत ट्वीट किया था कि कांग्रेस एक टूलकिट का इस्तेमाल कर रही थी. आज वो सच्चाई सामने आई है. इस देश की सरकार उस मीडिया से डरती है जो सच दिखाता है.

#WATCH | On former CEO of Twitter Jack Dorsey’s claim on ‘pressure’ from India, Congress party’s Chairperson of Social Media & Digital Platforms Supriya Shrinate says, “The topic of this press conference is to reveal how murder of democracy is being done in the mother of… pic.twitter.com/gLMK9C9PKb — ANI (@ANI) June 13, 2023

सुप्रिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर सरकार के कहने पर छह महीनों तक रोक लगाई गई थी. उन्होंने दावा किया, “ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह वाकई में भयावह हैं, डरावने हैं. स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार डरती है.. जब भी सरकार को आईना दिखाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात की जाती है.” सुप्रिया ने सवाल किया, ”आज जैक डोर्सी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने से उनको क्या मिलेगा?” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी कहते हैं कि देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है. डोर्सी की टिप्पणी से यह बात फिर प्रमाणित हो जाती है. वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने देखा है कि कैसे देश का लोकतंत्र और आजादी खतरे में है और कैसे पर्दे के पीछे लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है.इससे यह स्पष्ट होता है.

वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें जानकारी थी कि फेसबुक और ट्विटर पर जिस तरह की रिच किसान आंदोलन का होना चाहिए था वैसी नहीं आ रही थी. सरकार के लोग अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए कोशिश करते थे.लेकिन ऐसी कंपनियां किसी के दबाव में नहीं आती हैं. भारत सरकार ने ऐसे प्रयास किए होंगे … उन्होंने जो कहा वह सही है.