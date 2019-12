नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस (Congress) द्वारा भारत बचाओ रैली (Bharat Bachao Rally) की जा रही है. ये रैली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की जा रही है. रैली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व में हो रही है. पी चिदंबरम सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं.

रैली में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीजेपी पर हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कहते हैं कि सही बात बोलने के लिए माफ़ी मांगूंगा, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा. मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है. कोई कांग्रेस कार्यकर्ता भी माफ़ी नहीं मांगेगा. माफ़ी मागेंगे तो नरेंद्र मोदी और उनके असिस्टेंट अमित शाह माफ़ी मांगेंगे.

राहुल गांधी ने कहा कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं ख़त्म खर दी. नष्ट कर दी. दुनिया कुछ समय तक हिन्दुस्तान की ओर देखता था, लेकिन अर्थव्यवस्था डूब गई. इन्होंने नोटबंदी के नाम पर देश से झूठ बोला.

इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा. प्रियंका ने कहा कि चारों तरफ अत्याचार है. महिलाओं, गरीबों के लिए मुश्किल है. ऐसे क़ानून बनाए जा रहे हैं, जिससे लोग अपनों के बीच ही बेघर हो रहे हैं. जीडीपी पाताल में है. अत्याचार बढ़ रहा है. प्रियंका ने कहा कि देश मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है. अगर आपको देश की मिट्टी प्यारी है और ये देश प्यारा है तो आवाज़ उठाएं वरना विभाजन होने का ख़तरा है. अगर ऐसा नहीं किया तो डर और ऐसे हालात में जीते रहेंगे. हम देश को बचाना चाहते हैं.

#WATCH Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi: “…Har bus stop, har akhbar pe dikhta hai ‘Modi hai to mumkin hai’. Asliyat ye hai ki ‘BJP hai to Rs 100 kilo ki pyaaz hai, BJP hai to 45 saal mein sabse zyada berozgari mumkin hai, BJP hai to 4 cr naukriyan nasht hona mumkin hai..” pic.twitter.com/6sr1CAYD9n

— ANI (@ANI) December 14, 2019