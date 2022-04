Raghav Chadha, AAP, Politics, Congress, Prashant Kishor,: दिल्‍ली में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हई मीटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्‍य सभा सांसद राघव चढ्ढा ने कांग्रेस को मरे घोड़े की तरह बताते हुए कहा कि कांग्रेस देश को विकल्‍प नहीं दे सकती है. केवल अरविंद केजरीवाल ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती पेश कर सकते हैं.Also Read - सोनिया गांधी ने कहा- भारत को स्थाई उन्माद में रखने की योजना घातक, प्रधानमंत्री इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते?

आप (AAP) राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस की चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर से हुई मीटिंग पर कहा, कांग्रेस पार्टी देश को कोई विकल्प नहीं दे सकती है. पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही चुनौती दे सकते हैं. कांग्रेस मरे हुए घोड़े की तरह है, एक मरे हुए घोड़े को मारना कोई प्‍वाइंट नहीं है. Also Read - प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष 2024 के चुनाव के लिए दिया डिटेल प्रजेंटेशन, आगे क्‍या?

Congress Party cannot give an alternative to the country. Only Arvind Kejriwal can challenge PM Narendra Modi and BJP. Congress is like a dead horse, there is no point flogging a dead horse: AAP Rajya Sabha MP-elect Raghav Chadha on Prashant Kishor’s meeting with Congress pic.twitter.com/nY0t0UlL6s

— ANI (@ANI) April 16, 2022