नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर 1947 में कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन किया, जिसके कारण सरकार को अब नागरिकता कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाने की जरूरत पड़ी.

लोकसभा में नागरिकता विधेयक पेश करते हुए शाह ने कहा, ”कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया. अगर धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं किया जाता तब इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती.”

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उपयुक्त श्रेणीबद्धता के आधार पर पहले भी ऐसा किया गया. 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बांग्लादेश बनते समय वहां से जितने लोग आए, उन सभी को नागरिकता दी गई.

तो फिर पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिक नहीं बनाया गया ?

शाह ने सवाल किया ”तो फिर पाकिस्तान से आए लोगों को क्यों नहीं लिया (नागरिक नहीं बनाया गया) ? इसके अलावा युगांडा से आए लोगों को भी नागरिकता दी गई. दंडकारण्य कानून को लेकर आए तब भी नागरिकता दी गई. राजीव गांधी के समय भी लोगों को लिया गया.” उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में ऐसे ढेर सारे उदाहरण है, जहां लोगों को नागरिकता दी गई.

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on #CitizenshipAmendmentBill: Why do we need this Bill today? After independence, if Congress had not done partition on the basis on religion,then,today we would have not needed this Bill. Congress did partition on the basis of religion. pic.twitter.com/gYsfbdl8U1

— ANI (@ANI) December 9, 2019