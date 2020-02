नई दिल्लीः कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. पार्टी ने इसमें सत्ता में आने पर स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा की है.

घोषणापत्र जारी करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी. घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च किये जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है. उन्होंने बताया कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा.

Delhi: Delhi Congress president Subhash Chopra and party leaders Anand Sharma and Ajay Maken release the party’s manifesto for upcoming Delhi Assembly elections. pic.twitter.com/cILe4MuWCq

— ANI (@ANI) February 2, 2020