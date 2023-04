कांग्रेस ने असम यूकां अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को पार्टी से निकाला, CM बोले- यौन उत्पीड़न के आरोप, कानून काम करेगा

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) की असम युवा इकाई ( Assam Youth Congress) की अध्यक्ष (Assam President) अंगकिता दत्ता ( Ankita Dutta) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया.दत्ता ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख (IYC president)श्रीनिवास बी वी (BV Srinivas) पर उनका मानसिक उत्पीड़न (Mental Harassment) करने का आरोप लगाया था.इससे पहले उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केशव कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.

वहीं दिल्ली आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. मुद्दे का समाधान करना चाहिए था, कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया, मुद्दे का समाधान नहीं किया. अगर पार्टी समाधान नहीं करेगी तो कानून अपना काम करेगा.

असम कांग्रेस ने दत्ता को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में उन्हें यह बताने के लिए कहा गया था कि उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.