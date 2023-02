कांग्रेस में बढ़ेगी युवाओं की भागेदारी, केसी वेणुगोपाल बोले- 50 फीसद पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम होगी

Delhi News: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि हमला मत है कि कांग्रेस में 50 फीसद पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ’50 अंडर 50′ उदयपुर चिंतन शिविर का एक फैसला है.चिंतन शिविर घोषणा के बाद हम एक-एक पदाधिकारी को लेकर बहुत सतर्क हैं. 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए. हम इसे एक पखवाड़े में नहीं कर सकते. लक्ष्य की पूर्ण पूर्ति के लिए कुछ समय की आवश्यकता है लेकिन हम प्रक्रिया में हैं. हमारा स्पष्ट मत है कि 50 प्रतिशत पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए.

