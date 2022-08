कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) कोरोना संक्रमित हो गई हैं. आज बुधवार को ट्वीट कर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी. कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में आइसोलेट रहूंगी.Also Read - Delhi में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पॉजिटिविटी दर 15% के पार; बीते 24 घंटे में मिले करीब 2,500 मरीज

मालूम हो कि इससे पहले जून में भी प्रियंका गांधी कोरोना वायरस की चपेट में आ गईं थी. तब उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी. तब दोनों नेताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकतार्ओं द्वारा हवन किया गया.

Tested positive for covid (again!) today. Will be isolating at home and following all protocols.

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 10, 2022