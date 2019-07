बेंगलुरु: कर्नाटक के सियासी नाटक के बीच एक और नया नाटक तब शुरू हो गया, जब कांग्रेस ने विधानसभा में एक फोटो पेश दिखाते हुए अपने विधायकों के अपहरण करने का दावा किया. विधानसभा में जब मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तब सीनियर कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि विधायक श्रीमंत पाटिल को अगवा करके मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शोर-शराबे के बीच कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह तक स्थगित, BJP नेता ने दी ये धमकी

कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा में आरोप लगाया कि उसके विधायक श्रीमंत पाटिल को गठबंधन सरकार गिराने के प्रयासों के तहत अगवा कर लिया गया है. कांग्रेस ने कहा कि पार्टी विधायकों के साथ एक रिजॉर्ट में होने के बाद पाटिल अचानक गायब हो गए और उसके बाद से वह किसी से संपर्क में नहीं हैं.

पाटिल का एक फोटोग्राफ सामने आया है, जिसमें वह एक अस्पताल में लेटे और ईसीजी से जुड़ी जांच कराते दिख रहे हैं. इस मुद्दे को उठाते हुए शिवकुमार ने कहा, ” मैं हाथ जोड़ कर अध्यक्ष से अपील करता हूं कि मेरे पार्टी के विधायकों को अगवा किया गया है. मुझे परिजन का कॉल आया था. महोदय मैं चाहता हूं कि आप उन्हें वापस लाएं. हम पुलिस संरक्षण चाहते हैं.”

Bengaluru: Congress MLAs protest in Karnataka Assembly with pictures of its MLA Shrimant Patil, who had gone incommunicado & was later found to be admitted at a hospital in Mumbai. Congress has accused BJP of poaching its MLAs pic.twitter.com/sU9IVRmIBJ

— ANI (@ANI) July 18, 2019