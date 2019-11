नई दिल्ली: लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र मुद्दे पर सदन में हंगामे के दौरान मार्शलों ने पार्टी की दो महिला सांसदों के साथ धक्कामुक्की की. चौधरी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि वह इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिम्मेदार मार्शलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं.

कांग्रेस ने कहा, ”ऐसा सदन में हमने कभी नहीं अनुभव नहीं किया था. हमारी दो महिला सांसदों एस ज्योतिमणि और राम्या हरिदास के साथ मार्शलों ने सदन में धक्कामुक्की की. ज्योति मणि ने कहा, ”यह दुखद है कि राम्या हरिदास और मेरे साथ सदन में धक्कामुक्की की गई. हमने इस बारे में स्पीकर के समक्ष शिकायत की है.”

Congress MP Hibi Eden on reports of clash with Lok Sabha Marshals today: We were in the well of the House, there is no contact with Marshals unless they enter the well. They tried to get banners from us & our colleagues tried to resist it, our women colleagues were manhandled too https://t.co/OedsPmp34C

— ANI (@ANI) November 25, 2019