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Keralam New CM: कौन हैं वीडी सतीशन जो बनेंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री? कांग्रेस ने कर दी घोषणा

VD Satheesan Chief Minister of Keralam: केरलम में वीडी सतीशन नए मुख्यमंत्री होंगे. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज्य में 140 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की है. अब लंबी चर्चा और बैठको के दौर के बाद सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई है.

Published date india.com Updated: May 14, 2026 12:32 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- ANI)
(फोटो क्रेडिट- ANI)

Keralam New CM V. D. Satheesan: कांग्रेस ने केरलम के नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है. पेशे से वकील और केरलम कांग्रेस के बड़े नेता वीडी सतीशन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे. वीडी सतीशन राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं.

कौन हैं वीडी सतीशन?

वडासेरी दामोदरन सतीशन 2001 से ही केरलम की परावुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. वह लंबे समय से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. VD सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री नामित करने का फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AICC की केरल प्रभारी दीपा दासमुंशी और राज्य के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक ने की. इस रेस में KC वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला भी शामिल थे.

वीडी सतीशन को केरल कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक माना जाता है. 31 मई 1964 को जन्में सतीशन पेशे से वकील हैं. उनका जन्म कोच्चि के नेटूर में एक नायर परिवार में हुआ. सतीशन के पिता का नाम के. दामोदर मेनन और मां का नाम वी. विलासिनी है. वीडी सतीशन ने केरल लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज से LLB और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तिरुवनंतपुरम से LLM की पढ़ाई पूरी की है. वह लगभग 10 साल तक केरल हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं. वीडी सतीशन की पत्नी का नाम आर. लक्ष्मी प्रिया है. उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम उन्निमाया है.

संपत्ति और अन्य विवरण

वीडी सतीशन की कुल संपत्ति 6 करोड़ 65 लाख है. उन पर 41 लाख से ज्यादा का कर्ज भी है. myneta वेबसाइट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वीडी सतीशन पर 18 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. हालांकि ये मामले विरोध प्रदर्शनों और धरनों से जुड़े हैं. उन पर किसी गंभीर अपराध के तहत कोई मामला दर्ज नहीं है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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