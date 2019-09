नयी दिल्ली: कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की. पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भोकर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. बता दें कि राज्य में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी.

Vishwajeet Patangrao Kadam to contest from Palus-Kadegaon and Amit Vilasrao Deshmukh to contest from Latur City. #MaharashtraAssemblyPolls #Congress https://t.co/iPCV9B1cDF

— ANI (@ANI) September 29, 2019