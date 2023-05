कांग्रेस हाईकमान ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया

नई दिल्ली: कांग्रेस आलाकमान (Congress High Command) ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjuna Kharge) के साथ राजस्थान में राजनीतिक खींचतान के मद्देनजर दिल्ली में अलग-अलग बैठकों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) और पूर्व डिप्टी सचिन पायलट (Sachin Pilot) को तलब किया है. बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 2020 से सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है.

इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य नेता कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मीटिंग कर रहे हैं. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ बैठक पर बोलते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “वे आ रहे हैं. पार्टी के हित में जो भी होगा, हम चर्चा करेंगे और तय करेंगे. ”

वहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर विभिन्न “फार्मूलों ” के बारे में कयास लगाएजा रहे हैं और इस पर पूछे जाने सीएम गहलोत ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं देखी है कि कोई नेता कुछ मांगता है या आलाकमान उससे पूछता है कि उसे कौन सा पद चाहिए. हाईकमान और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आप किसी को मनाने की पेशकश कर रहे हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा…