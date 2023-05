कांग्रेस कहती है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो फिर से 6 परसेंट मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगी: अमित शाह

Karnataka Assembly Election 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को Karnataka के बेलगावी (Belagavi, Karnataka) के चिक्कोडी में रोड शो करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस (Congress)पर पीएफआई (PFI) के एजेंडे पर कम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो फिर से 6 परसेंट मुस्लिम रिजर्वेशन (Muslim Reservation) लाएंगे.

गृह मंत्री शाह ने कहा, बीजेपी ने 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो तो वो फिर से 6 परसेंट आरक्षण लाएंगे. अगर 6 फीसदी मुस्लिम आरक्षण आता है तो लिंगायत, दलित और एसटी के आरक्षण में कटौती होगी. उन्होंने कर्नाटक के लोगों से अगले सप्ताह होने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दल को वोट नहीं देने का आग्रह किया.

कर्नाटक चुनाव रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इसने स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर के साथ भगवान हनुमान का अपमान किया है. शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करती है. सबसे पहले, उन्होंने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण दिया, यह जानते हुए भी कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है. भाजपा ने इस असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है और मुस्लिमों के लिए दी गए कोटा को लिंगायत और वोक्कालिगा प्रत्येक में दो प्रतिशत बढ़ा दिया है.