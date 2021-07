Rafale deal, Bjp, Congress, France, Sambit Patra, Rahul Gandhi, News: फ्रांस के साथ भारत सरकार की राफेल लड़ाकू विमानों की डील का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है. कांग्रेस ने आज कहा है कि प्रथम दृष्टि से राफेल एयर क्राफ्ट सौदे में भष्टाचार साबित है, सामने है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो आज साबित हो गया है. वहीं, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है. आज उन्होंने फिर से राफेल सौदे के बारे में झूठ बोला. यदि किसी देश का (फ्रांस) एनजीओ (शेरपा) किसी आरोप के खिलाफ शिकायत करता है और उसका वित्तीय अभियोजन निकाय तदनुसार जांच का आदेश देता है, तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. Also Read - Punjab में बिजली संकट को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने राज्‍य की कांग्रेस सरकार को घेरा

बीजेपी प्रवक्‍ता कहा, फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच होने वाली है. यह स्वाभाविक है. किसी NGO ने फ्रांस की कोर्ट में शिकायत की थी, इस जांच को भ्रष्टाचार की नज़र से देखना ठीक नहीं है. लेकिन इसपर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वह दुखद है. Also Read - 16000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस: ED ने अहमद पटेल के दामाद, डीनो मोरिया, डीजे अकील की संपत्ति कुर्क की

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जहां तक जांच की बात है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और CAG ने राफेल को लेकर अपनी रिपोर्ट को जनता के बीच रखा है. हिंदुस्तान की जनता ने इन दोनों रिपोर्ट को देखा है.

संबित पात्रा ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी , वो भी उनके काम नहीं आई थी और जनता की अदालत में भी मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई और हमारी सरकार बनी.

French website ‘Mediapart’ has made public all the evidence in the Reliance-Dassault deal. Modi Govt and ‘sweetheart’ deal (Rafale Deal) is clear now. Will Prime Minister Narendra Modi allow Joint Parliamentary Committee investigation now?: Randeep Surjewala, Congress pic.twitter.com/TQW6oGipId

— ANI (@ANI) July 3, 2021