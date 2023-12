Donate for Desh: अब चंदे के लिए जनता के पास पहुंची कांग्रेस, बताए उद्योगपतियों से चंदा लेने के नुकसान

कांग्रेस ने ‘डोनेट फॉर देश’ क्राउडफंडिंग अभियान लॉन्च कर दिया है. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ”यह पहली बार है जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है. उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है. कांग्रेस पार्टी ने देश की आम अवाम से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये काम किया है, जिसे डॉनेट फॉर देश नाम दिया गया है.

उन्होंने कहा, छोटे छोटे डोनेशन से हम देश को बना सकते हैं. सिर्फ अमीरों के ऊपर भरोसा करके काम करते जाएंगे तो उनके कार्यक्रम और पॉलीसी कोल मानना पड़ेगा. जब डोनेशन में सभी शामिल होंगे तो पॉलीसी भी सभी के लिए बनेगी. OBC, SC, ST, पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए ये मददगार होगा. बहुत से लोग इसके लिए डोनेट करेंगे. हम लोगों को भरोसा दिला सकते हैं जो पार्टी गरीबों के साथ है. उन्होंने कहा, अगर आप सिर्फ अमीरों पर निर्भर होकर काम करते हैं उनकी नीतियों पर चलना होता है.

#WATCH | On the launch of ‘Donate for Desh’ crowdfunding campaign, Congress President Mallikarjun Kharge says, “It’s the first time that Congress is asking people for donations for the nation….If you work only by depending on the rich people, then you have to follow their… pic.twitter.com/YgLZUs5HL9

— ANI (@ANI) December 18, 2023