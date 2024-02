'INDIA' गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं', कांग्रेस नेता बोले- नीतीश कुमार ने कर दिया एलायंस का अंतिम संस्कार

Acharya Pramod Krishnam On INDIA: लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने INDIA गठबंधन पर बड़ा बयान दे डाला. उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज ही नहीं है.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंगलवार को कहा, ‘मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं, इंडिया गठबंधन का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वह बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, ICU में चला गया और फिर वेंटिलेटर पर आ गया. बाद में नीतीश कुमार ने इसका पटना में अंतिम संस्कार कर दिया.’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, ‘आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और उन्हें श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया. हमें पूरा विश्वास है कि वे उसमें आएंगे.’

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी और उन्हें उत्तर प्रदेश के सम्भल में 19 फरवरी को आयोजित होने वाले श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया था.

#WATCH | Lucknow | On INDIA Alliance, Congress leader Acharya Pramod Krishnam says, “I think there is no such thing as INDIA Alliance. When INDIA Alliance was created, it immediately contracted a lot of diseases right after its birth. Then it went to the ICU and ventilator.… pic.twitter.com/OYGD9lXTPd

— ANI (@ANI) February 6, 2024