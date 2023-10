Viral Video: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिना हेलमेट चलाई बाइक, हाथ छोड़कर किया स्टंट

Adhir Ranjan Choudhary Viral Video: सोशल मीडिया पर बाइक से स्टंट के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार नेता का ही वीडियो वायरल हो गया है. ये नेता और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, जोकि सड़क पर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आए. इतना ही नहीं नेता ने हाथ छोड़कर स्टंट भी किया. ये वीडियो अब एक्स पर काफी वायरल हो गया है. लोग उनकी लापरवाही से नाराज भी नजर आए.

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुए एक वीडियो में अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Choudhary) पीछे बैठे एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल चलाते देखा जा सकता है. मुर्शिदाबाद में उनके साथ दर्जनों अन्य बाइकर्स भी थे. क्लिप में चौधरी को बाइक चलाते समय हेलमेट के बजाय टोपी पहने देखा गया. यहां तक ​​कि उन्हें बाइक के हैंडल को छोड़कर स्टंट करते हुए भी देखा गया.

इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दंडित करती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि सड़क सुनसान थी. मैं लंबे समय बाद बाइक चला रहा था और उस जगह से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं. चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों या सुर्खियों में रहते हैं. इस बार भी वह इस लापरवाही के कारण चर्चाओं में आ गए हैं.

Murshidabad, West Bengal: On driving a bike without a helmet near Berhampore, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, “If the police penalise me then there is no problem, but there were no people at the place where I was riding the bike. And I rode after a long time because… https://t.co/hl17tb9jov pic.twitter.com/oah9J4V39O

