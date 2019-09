नई दिल्‍ली: ये वीडियो कर्नाटक के दिग्‍गज कांग्रेसी नेता व पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया का है. इस वीडियो में वह अपने सहयोगी को थप्‍पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. ये वाकया मैसूर एयरपोर्ट के बाहर का है. वीडियो में सिद्धारमैया कुछ लोगों के घिरे समूह के बीच में दिखाई दे रहे हैं. तभी व्‍यक्‍त‍ि उनके बगल में आता है. दोनों के बीच कुछ बातचीत भी होती है. तभी अचानक सिद्धारमैया उसे थप्‍पड़ जड़ देते हैं और आगे की ओर धक्‍का दे देते हैं. इसके बाद पिटने वाला व्‍यक्‍ति मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है और सिद्धारमैया से किनारे हो जाता है.

#WATCH: Congress leader and Karnataka’s former Chief Minister Siddaramaiah slaps his aide outside Mysuru Airport. pic.twitter.com/hhC0t5vm8Q

— ANI (@ANI) September 4, 2019