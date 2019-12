हैदराबाद: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि संघ नेता ने यह कहकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है कि सभी 130 करोड़ भारतीय ‘हिंदू’ हैं.

Complaint filed against RSS chief Mohan Bhagwat over ‘130 crore Indians are Hindus’ remark

