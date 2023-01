IAF के पूर्व अफसर ने कहा, दिग्विजय सिंह बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के तथ्यों से अवगत नहीं, उन्हें गलत जानकारी दी गई

गुरुग्राम : भारतीय वायु सेना के पूर्वकर्मियों (ex-Indian Air Force personnel) ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Congress leader Digvijaya Singh) की पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स की बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक (Balakot surgical strikes) पर टिप्पणी को लेकर भारी रोष व्यक्त किया है. रिटायर्ड एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता “तथ्यों से अवगत नहीं हैं और गलत बताया है.”

पश्चिमी वायु कमान की कमान संभालने के बाद सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार (Retd Air Marshal Raghunath Nambiar) ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा और कहा, “सिंह को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं.”

रिटायर्ड एयर मार्शलनांबियार ने साफ किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट हवाई हमले में शामिल पायलटों ने “बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था”. उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं है, जिसका दावा केंद्र ने किया था.

कांग्रेस नेता ने आज जम्मू में अपने संबोधन में कहा, “वे (केंद्र) सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं और उनमें से कई लोगों को मार चुके हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है.”

एएनआई से बात करते हुए भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी एयर मार्शल नांबियार ने कहा, “यह सज्जन नहीं जानते कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं. उन्हें गलत जानकारी दी गई है और उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है. मैंने कमांडर के रूप में पदभार संभाला है- बालाकोट हमले के दो दिन बाद पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख और जो हुआ उससे पूरी तरह वाकिफ हूं. मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बहादुर पायलटों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और हमने उनके लिए निर्धारित सभी उद्देश्यों को हासिल किया. ” उन्होंने कहा, “कृपया किसी भी झूठ पर विश्वास न करें और निश्चिंत रहें कि बालाकोट हवाई हमला एक बड़ी सफलता थी.”