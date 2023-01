मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र पर जमकर निशाना साधा. उन्होने एक बार फिर पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है. वे दावा करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन प्रमाण कुछ नहीं. केवल ये झूठ के पुलिंदा से ये (मोदी) राज कर रहे हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूं ये देश सबका है.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर फैसला नहीं कराना चाहती, यहां की समस्या का निदान नहीं करना चाहती. यह समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनती रहें और लोगों में हिंदू-मुसलमान में नफरत फैलाते रहें. कभी आपने देखा कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करने गया हो.