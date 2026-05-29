डीके शिवकुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के CM पद की शपथ, सिद्धारमैया के बेटे की कैबिनेट में हो सकती है एंट्री

डीके शिवकुमार लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और संकट के समय पार्टी को संभालने की क्षमता की वजह से उन्हें कांग्रेस का ट्रबलशूटर भी कहा जाता है.

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सिद्धारमैया ने 27 मई को डीके शिवकुमार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. (PTI)

कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. शिवकुमार अभी डिप्टी CM हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. इस बीच खबर ये भी है कि शिवकुमार की कैबिनेट में सिद्धारमैया के बेटे को जगह मिल सकती है. सिद्धारमैया के छोटे बेटे डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. बड़े बेटे राकेश सिद्धारमैया का 2016 में निधन हो गया था.

डीके शिवकुमार लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और संकट के समय पार्टी को संभालने की क्षमता की वजह से उन्हें कांग्रेस का ट्रबलशूटर भी कहा जाता है. अब मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में संतुलित तरीके से पूरा करने की कोशिश में जुटा है.

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2023 में केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था ढाई-ढाई साल के CM का फॉर्मूला

कर्नाटक कांग्रेस में एक साल से CM पद पर खींचतान जारी है. डीके शिवकुमार समर्थकों का दावा है कि 2023 में केंद्रीय नेतृत्व ने ढाई-ढाई साल की सत्ता का फॉर्मूला दिया था. कुछ दिनों में सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे हो रहे हैं. पहले उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. लेकिन, कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद आखिरकार सिद्धारमैया ने गुरुवार की दोपहर लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा. फिलहाल इस्तीफा मंजूर किए जाने तक वह कार्यकारी CM बने रहेंगे.

कांग्रेस ने ठुकराई सिद्धारमैया की मांग

सिद्धारमैया को कांग्रेस अलाकमान ने राज्यसभा जाने या डिप्टी CM का पद लेने का ऑफर दिया था. उन्होंने दोनों ही ऑफर ठुकरा दिया है. शुक्रवार को सिद्धारमैया ने कांग्रेस के सामने कर्नाटक में एक को-ऑर्डिनेशन कमिटी बनाने की मांग रखी थी, जिसके अध्यक्ष वो खुद बनना चाहते थे. हालांकि, उनकी ये मांग खारिज हो चुकी है.

कैसा रहा था कर्नाटक में 2023 का चुनाव?

कर्नाटक में 2023 को विधानसभा के चुनाव हुए थे. कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटें जीती थीं. BJP को 66 सीटें मिली थीं. JDS के खाते में 19 सीटें गईं. अन्य को 4 सीटें मिली थीं. शुरुआत में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना रहा. फिर आलाकमान के फैसले के तहत सिद्धारमैया CM बने. शिवकुमार ने डिप्टी CM की जिम्मेदारी संभाली.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

डीके शिवकुमार के समर्थक विधायकों का कहना है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5-2.5 साल की डील हुई थी. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था. इसके बाद कुछ विधायक जो डिप्टी CM डीके शिवकुमार के समर्थक माने जाते हैं, वे दिल्ली जाकर खड़गे से मिले थे. जबकि, सिद्धारमैया समर्थक 2.5-2.5 साल की डील को नकारते आए हैं.

इससे पहले नवंबर 2025 में डीके शिवकुमार ने कहा था, “दूसरे नेताओं को मौका मिलना चाहिए. मैं लीडरशिप में रहूंगा. चिंता मत करिए, मैं फ्रंटलाइन में रहूगा. मैं रहूं या न रहूं, इससे फर्क नहीं पड़ता. मेरी कोशिश है कि अपने कार्यकाल में पार्टी के 100 ऑफिस बनवाऊं.”

बहरहाल, डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में बदलाव होगा. इसमें देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धारमैया के कितने करीबियों को जगह मिलती है.

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