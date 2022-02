कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) के भतीजे मुबश्शिर आजाद (Mubashar Azad) रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के जमीनी स्तर पर किए गए विकास कार्यों से प्रभावित हैं. गुलाम नबी आजाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे मुबश्शिर आजाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस (Congress) नेतृत्व ने उनके चाचा का ‘अपमान’ किया, जिससे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया. हालांकि, मुबश्शिर ने यह भी कहा कि उन्होंने BJP में शामिल होने की योजना को लेकर अपने चाचा के साथ चर्चा नहीं की.Also Read - दिशा सालियान मामला: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे के खिलाफ मुकदमा, ये है आरोप

मुबश्शिर आजाद और उनके समर्थकों का BJP की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना और पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया. रैना ने इन लोगों के भाजपा में शामिल होने को एक 'निर्णायक मोड़' बताया, जो चिनाब घाटी क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के युवा कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

Mubashar Azad, nephew of veteran Congress leader Ghulam Nabi Azad, joined BJP at the party’s headquarters at Trikuta Nagar in Jammu pic.twitter.com/yLGqr3Gh0e

— ANI (@ANI) February 27, 2022