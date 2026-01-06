  • Hindi
  • India Hindi
  • Congress Leader Gurdeep Singh Sappal Whose Name Was Removed From Up Sir Draft List

UP SIR Draft List: कौन है वो कांग्रेस नेता जिसका नाम SIR ड्राफ्ट से कटा, 2.89 करोड़ वोटर्स में शामिल

कांग्रेस नेता ने कहा कि लंबे चुनावी इतिहास और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक 'असली वोटर' होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में SIR एक्सरसाइज के बाद पब्लिश हुई ड्राफ्ट लिस्ट से उनका नाम गायब था.

Published date india.com Published: January 6, 2026 8:24 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
UP SIR Draft List: कौन है वो कांग्रेस नेता जिसका नाम SIR ड्राफ्ट से कटा, 2.89 करोड़ वोटर्स में शामिल

UP Sir Draft List: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने दावा किया है कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम नई मतदाता सूची से हटा दिया गया है. उनका नाम उन 2.89 करोड़ मतदाताओं में शामिल है, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं.

गुरदीप सिंह सप्पल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वह एक ‘वैध मतदाता’ हैं और उनका लंबा चुनावी रिकॉर्ड रहा है, इसके बावजूद उनका नाम सूची में नहीं है. उन्होंने बताया कि उनका नाम वर्ष 2003 से मतदाता सूची में दर्ज था और पिछले चुनावों में भी वह वोटर रहे हैं. सप्पल के अनुसार, उनके माता-पिता के नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे.

उन्होंने कहा कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते से जुड़े कागजात, संपत्ति के दस्तावेज और कक्षा 10 की मार्कशीट शामिल हैं. सप्पल ने यह भी बताया कि वह भारत के उपराष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं, राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के सदस्य हैं. इसके अलावा, वह SIR से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग से मिलने वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडलों का भी हिस्सा रहे हैं और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उन्हें अच्छी तरह जानते हैं. इसके बावजूद उनका नाम काट दिया गया.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

सप्पल का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका परिवार साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से नोएडा विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है, इसलिए नाम हटा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में घर बदलने वाले मतदाताओं के नाम बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है यानी अगर कोई मतदाता नया पता ले लेता है, तो उसका नाम सीधे सूची से हटा दिया जाता है. उन्होंने इसे प्रक्रिया की गंभीर खामी बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, बल्कि करोड़ों ऐसे असली मतदाता हैं जिनके नाम कट गए हैं. उन्होंने माना कि वह तो फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे.

यह विवाद तब सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुसार, करीब 18.7 प्रतिशत यानी 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं. पहले जहां 15.44 करोड़ वोटर दर्ज थे, वहीं अब 12.55 करोड़ वोटर सूची में रखे गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि नाम हटने के कारणों में मौत, स्थायी पलायन, सत्यापन के समय मतदाता का उपलब्ध न होना या एक से ज्यादा जगह पंजीकरण शामिल है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियों की अवधि रहेगी और अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी. आयोग का कहना है कि कोई भी योग्य मतदाता वंचित नहीं रहेगा और जिनके नाम छूट गए हैं, वे तय प्रक्रिया के तहत दोबारा शामिल हो सकते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.