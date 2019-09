नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने पीएम मोदी की ह्युस्टन में हुए ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम की तारीफ की. मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ह्यूस्टन में पीएम मोदी का संबोधन भारत की सॉफ्ट पावर डेप्लोमेसी को दर्शाता है. इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर अपने पिता मुरलीभाई को याद करते हुए कहा कि वह भारत-अमेरिका के गहरे संबंधों के शुरुआती शिल्पकारों में से एक थे. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मेहमान नवाजी और भारतीय अमेरिकियों के योगदान ने हमें गौरवान्वित किया है.

A matured & honest political comment by my dear friend @milinddeora 👏 Dare to be honest and fear no labor. “Honesty is not only the deepest policy, but the highest wisdom” ~ Charles Caleb Colton https://t.co/YdSCL90LQl

मिलिंद देवड़ा के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद कहा और लिखा कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ”आपने मेरे मित्र स्वर्गीय मुरली देवड़ा जी की अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता को बिल्कुल सही रेखांकित किया है. आज वह भारत-अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों को देखकर जरूर खुश होते.” इसके साथ ही किरण रिजिजू ने भी ईमानदारी और बिना किसी भय के अपनी राय रखने के लिए मिलिंद देवड़ा की तारीफ की.

Thank you @narendramodi ji!

Murlibhai put nation first & worked with all governments in India & the US to deepen ties between our great countries.

In my many interactions with my Democrat & Republican friends, they, too, acknowledge India’s leadership in the 21st century https://t.co/AXbEb6ZDtK

