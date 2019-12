नई दिल्ली: ऐसा बहुत बार होता है जब कार्यकर्ता कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी उनकी वजह से राजनीतिक पार्टियों को शर्मिंदा होना पड़ता है. ऐसा ही कुछ रविवार को हुई कांग्रेस की रैली के दौरान हुआ. यहां रैली के दौरान एक कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था. तभी प्रियंका गांधी जिंदाबाद का नारा लगाने की बजाय उसने प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद का नारा लगा दिया. कार्यकर्ता के ऐसा करते ही वहां उपस्थित पार्टी के बाकी नेता असहज महसूस करने लगे. हालांकि कार्यकर्ता को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गलती को सुधारते हुए प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए.

#WATCH Delhi: Slogan of “Sonia Gandhi zindabad! Congress party zindabad! Rahul Gandhi zindabad! Priyanka Chopra zindabad!” (instead of Priyanka Gandhi Vadra) mistakenly raised by Congress’ Surender Kr at a public rally. Delhi Congress chief Subhash Chopra was also present.(01.12) pic.twitter.com/ddFDuZDTwH

— ANI (@ANI) December 1, 2019