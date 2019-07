चंडीगढ़: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. उनका लंबे समय से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मतभेद चल रहा था और हाल ही में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में उनका विभाग बदल दिया गया था.

वहीँ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें अभी इस्तीफा नहीं मिला हो सकता है उन्होंने सीधे कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया हो.

Congress leader Navjot Singh Sidhu tweets, “Will be sending my resignation to the Chief Minister, Punjab.” ; He today tweeted copy of his resignation as Punjab minister sent to Rahul Gandhi in June. https://t.co/QqRcgdTOOA

