सुप्रीम कोर्ट के देशद्रोह कानून पर समीक्षा होने तक रोक लगाने के बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के लक्ष्मण रेखा वाले बयान पर निशाना साधा है. चिदंबरम ने गुरुवार को ट्वीट किया, भारत के कानून मंत्री को मनमाने ढंग से लक्ष्मण रेखा खींचने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़ना चाहिए. विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. कई कानूनी विद्वानों के विचार में राजद्रोह कानून, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करता है. राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी लोग उस व्यवस्था को नहीं बचा सकते.Also Read - LIC IPO मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- निवेश के मामले में अंतरिम राहत आदेश संभव नहीं

उल्लेखनीय है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा था कि देशद्रोह कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए. अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है, कि एक लक्ष्मण रेखा है, जिसका राज्य के सभी अंगों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए. Also Read - ओबीसी आरक्षण के मामले में एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी संशोधित याचिका

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 12, 2022