Pawan Khera Arrested: असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई है. असम पुलिस के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भुइयां ने बताया कि हमने दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है. स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के बाद हम उसे असम लाएंगे. असम के दीमा हसाओ ज़िले के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले के सिलसिले में पवन खेड़ा की रिमांड लेने के लिए असम पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में असम में खेड़ा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था.

इससे पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें रनवे से हिरासत में ले गई.दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि असम में कोई मामला दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस खेड़ा को रनवे से अपने साथ ले गई. प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी हिरासत असम पुलिस को सौंप दी जाएगी. गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि पुलिस उन्हें किस मामले में ले जा रही है. इसकी जानकारी उन्हें नही है. लंबी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं.