Congress Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में आज सुबह कई वरिष्ठ नेताओं के साथ ‘भारत जोड़ो’ यात्रा की विधिवत शुरुआत की. पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है तथा इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है. राहुल गांधी ने यहां ‘विवेकानंद पॉलिटेक्निक’ से 118 अन्य “भारत यात्रियों ” और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की. पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को “भारत यात्री” नाम दिया है जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे. ये लोग कुल 3570 किलोमीटर को दूरी तय करेंगे. कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से अपनी ‘भारत जोड़ो’ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की थी और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लिखित संदेश के माध्यम से कहा था कि यह यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है तथा यह कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी.Also Read - राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, सोनिया बोलीं: कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि मौजूदा समय में तिरंगे पर हमला किया जा रहा है. राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुरू करने से पहले श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए. यहीं पर तीन दशक पहले एक आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. Also Read - Deshhit: भारत जोड़ों यात्रा से होगी राहुल गांधी की Re-Launching, बीजेपी बोली भारत पहले से एकजुट | Watch Video

#WATCH | Tamil Nadu: Congress leaders begin the second day of party’s Bharat Jodo Yatra. Party MP Rahul Gandhi, along with senior leader and MP P Chidambaram, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel and others, commences Padyatra in Agasteeswaram, Kanniyakumari.

(Source: Congress) pic.twitter.com/2WBqx71eNS

— ANI (@ANI) September 8, 2022