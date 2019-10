नई दिल्ली: EVM को लेकर हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक एवं प्रत्याशी बख्शीश सिंह की कथित विवादित टिप्पणी वाले वीडियो को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को तंज कसते हुए कहा कि सिंह ‘भाजपा में सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं.’ राहुल गांधी ने सिंह की कथित टिप्पणी वाला वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ यह भाजपा में सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं.’’

दरअसल, सिंह की कथित टिप्पणी वाला वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया और विधानसभा क्षेत्र में ‘सुधारात्मक कार्रवाई’ के लिए एक विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया. वीडियो में करनाल की असंध सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक बख्शीश सिंह विर्क कथित रूप से लोगों से यह कहते हुए दिख रहे हैं कि ‘‘बटन जो मर्जी दबा लो, निकलना फूल ही है.’’

The most honest man in the BJP. pic.twitter.com/6Q4D43uo0d

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 21, 2019