नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर दुख प्रकट करते हुए बुधवार को कहा कि पटेल एक ऐसे स्तंभ थे जो सबसे मुश्किल दौर में भी पार्टी के साथ खड़े रहे. पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने दुख जताते हुए कहा कि पटेल की कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा असीमित थी. Also Read - #RIPahmedpatel: वफादार, मददगार और रणनीतिकार...ऐसे थे कांग्रेस के ‘अहमद भाई’

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘यह दुख का दिन है. श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे. उन्होंने कांग्रेस को जिया और सबसे मुश्किल दौरे में पार्टी के साथ खड़े रहे. वह बहुत बड़ी पूंजी थे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम उनकी कमी महसूस करेंगे. फैसल, मुमताज और परिवार के प्रति मेरा स्नेह और संवेदना है.’’ Also Read - #RIPahmedpatel: दिग्विजय सिंह ने कहा- सभी कांग्रेसियों के लिए हर मर्ज की दवा थे अहमद पटेल

प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘अहमद पटेल जी के पूरे परिवार खासकर मुमताज और फैसल के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. कांग्रेस पार्टी के प्रति आपके पिता की सेवा और प्रतिबद्धता असीमित थी. हम सभी उनकी कमी बहुत महसूस करेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं कामना करती हूं कि आप लोगों को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले.’’

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra expresses grief over the demise of #AhmedPatel; says, “His passing away leaves an immense void.” pic.twitter.com/GRWzoh6SIF

