अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘‘हत्या का आरोपी’’ कहने के कारण यहां की एक अदालत में अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदालत में खुद को ‘बेकसूर’ बताया. अदालत ने बाद में उन्हें इस मामले में जमानत दे दी.

मानहानि के एक अन्य मामले में राहुल गांधी यहां की दूसरी अदालत में भी पेश हुए, जो कि नोटबंदी के बाद नोटों की अदला-बदली में अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक की संलिप्तता के उनके दावे से संबंधित है. शाह बैंक के निदेशकों में से एक हैं.

शाह को हत्या का आरोपी कहने के कारण राहुल के खिलाफ भाजपा पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट द्वारा दायर अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर बी इटालिया ने कांग्रेस नेता को 10,000 रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी.

Bail plea of Congress leader Rahul Gandhi accepted by a Gujarat court in the defamation case for calling Home Minister Amit Shah a “murder accused”, at an election rally in Jabalpur. Next date of hearing on 7th December. (file pic) pic.twitter.com/8XIaoZ328L

— ANI (@ANI) October 11, 2019