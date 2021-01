Congress, Rahul Gandhi, Jallikattu, Tamil Nadu, Madurai, jp Nadda, bjp, congress: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुरुवार 14 जनवरी को ‘पोंगल’ के दिन तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मदुरै (Madurai) अवनीपुरम में ‘जल्लीकट्टू’ (Jallikattu) आयोजन में नजर आए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन के बेटे और अभिनेता उदयननिधि के साथ बैठे हुए दिखाई दिए. वहीं, सोशल मीडिया में आज एक बार खूब ट्रेंड हुए. #Goback_Rahul #Madurai #Jallikattu आज खूब ट्रेंड हुए. वहीं, #WelcomeNaddaJi भी ट्रेंड हो रहा है.इसके अलावा #VanakkamRahulGandhi,Madurai भी खूब ट्रेंड हो रहा है. बता दें कि आज बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा भी आज चेन्‍नई में पोंगल के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021: शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को एक और झटका, इस अहम पद से हटाया

राहुल गांधी ने 'जल्लीकट्टू' (Jallikattu) आयोजन का एक वीडियो भी शेयर किया है.

तमिलनाडु मदुरै के अवनीपुरम में आज 'जल्लीकट्टू'से जुड़े कार्यक्रम में राहुल गांधी के शामिल होने पर विरोधी दलों के नेता भी सोशल मीडिया में तंज कसते नजर आए. बता दें कि जल्लीकट्टू को लेकर राहुल गांधी अपनी पार्टी के पुराने स्‍टैंड के बिलकुल विपरीत नजर आए हैं. वे इसे किसानों के समर्थन के तौर पर बता रहे हैं.

Tamil Nadu: Congress Leader Rahul Gandhi and DMK President MK Stalin’s son and actor Udhayanidhi present at #Jallikattu event, which began today at Avaniyapuram, Madurai. pic.twitter.com/JgRzLXJnqa

— ANI (@ANI) January 14, 2021