'कुत्तों ने बीजेपी का क्या बिगाड़ा है?', बिस्किट वाले वीडियो पर राहुल गांधी का पलटवार

Rahul Gandhi Dog Feeding Video: कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी ने फिर निशाना साधा है. बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट दिया और जब कुत्ते ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दे दिया. इस मामले पर अब राहुल गांधी की तरफ से पलटवार किया गया है.

वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, ‘मैंने कुत्ते और उसके मालिक को बुलाया था. कुत्ता घबराया हुआ था, कांप रहा था और जब मैंने उसे खिलाने की कोशिश की तो कुत्ता डर गया. इसलिए मैंने कुत्ते के मालिक को बिस्किट दिए और कुत्ते ने उसके हाथ से बिस्किट खा लिया. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या समस्या है.’

राहुल गांधी से जब बीजेपी के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि वह आदमी कांग्रेस कार्यकर्ता था, तो उन्होंने कहा, ‘नहीं, वह कांग्रेस कार्यकर्ता कहां था? मैं कुत्तों के प्रति बीजेपी के जुनून को समझ नहीं पा रहा हूं. कुत्तों ने बीजेपी का क्या बिगाड़ा है.’ बता दें कि, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल झारखंड से गुजर रही है.

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, ‘पूरे देश में ED, CBI, IT जैसी एजेंसियां विपक्ष पर आक्रमण कर रही हैं. इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. बीजेपी ने झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने ये होने नहीं दिया. मगर सच्चाई यही है कि बीजेपी चुनाव आयोग, एजेंसी, नौकरशाही और पुलिस सबका दुरुपयोग कर रही है.’

#WATCH | On the viral video of him feeding a dog during the ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’, Congress leader Rahul Gandhi says, “…I called the dog and the owner. The dog was nervous, shivering and when I tried to feed it, the dog got scared. So I gave biscuits to the dog’s owner and… pic.twitter.com/QhO6QvfyNB

— ANI (@ANI) February 6, 2024